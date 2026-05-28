choc a roma sequestrata per tre giorni e violentata cinque arrestati

A Roma, una donna è stata sequestrata e tenuta in uno stabile abbandonato per tre giorni. Durante questo periodo, è stata vittima di violenze sessuali di gruppo, con minacce di morte da parte degli aggressori. La polizia ha arrestato cinque persone coinvolte nell'episodio. Indagini in corso per chiarire i dettagli e le dinamiche dell’accaduto.

Choc a Roma, dove una donna è stata costretta per tre giorni all'interno di uno stabile abbandonato in via Tallone e poi violentata sottoposta a violenze sessuali di gruppo dietro minaccia di morte. Lo scenario ricostruito dagli investigatori ha portato all'individuazione e quindi al fermo di cinque persone, accusate di violenza sessuale di gruppo con l'aggravante dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. In questo contesto, altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate nello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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