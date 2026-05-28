Roma rivoluzione marketing targata Friedkin | due addii scuotono Trigoria

Notizia in breve

A Trigoria, la Roma sta attuando un cambio di strategia nel settore marketing, con l’ingresso di Tony D’Amico, ex direttore sportivo dell’Atalanta, come nuovo responsabile. Contestualmente, due figure chiave nel settore commerciale e marketing si sono dimissionate. La società ha annunciato un rinnovamento anche nelle attività di comunicazione e promozione, senza specificare i nomi dei dipendenti coinvolti. La volontà è di rafforzare l’area commerciale e migliorare le strategie di marketing.