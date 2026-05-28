Roma rivoluzione marketing targata Friedkin | due addii scuotono Trigoria

Da sololaroma.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Trigoria, la Roma sta attuando un cambio di strategia nel settore marketing, con l’ingresso di Tony D’Amico, ex direttore sportivo dell’Atalanta, come nuovo responsabile. Contestualmente, due figure chiave nel settore commerciale e marketing si sono dimissionate. La società ha annunciato un rinnovamento anche nelle attività di comunicazione e promozione, senza specificare i nomi dei dipendenti coinvolti. La volontà è di rafforzare l’area commerciale e migliorare le strategie di marketing.

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In quel di Trigoria soffia forte il vento del cambiamento: la Roma si prepara a rinnovare non solo l’area sportiva, con l’arrivo dell’ex ds dell’Atalanta Tony D’Amico, ma anche il proprio assetto commerciale e di marketing. I Friedkin, infatti, stanno lavorando a una vera e propria riorganizzazione interna in vista della stagione del Centenario, considerata strategica per il futuro del club. Serena Salvione e Michael Appiagyei lasciano il club: la società prepara una nuova struttura commerciale per quella che sarà la stagione del Centenario. Secondo quanto riportato da testate giornalistiche come Il Tempo e La Repubblica, è stato ufficializzato l’addio di Serena Salvione, direttrice della Partnership della Roma dal 2021. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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