Dybala-Roma ore decisive | Ryan Friedkin arriva a Trigoria

Nelle prossime 48 ore, il centro sportivo Fulvio Bernardini sarà teatro di incontri decisivi tra la dirigenza della Roma e l’entourage di Paulo Dybala. Ryan Friedkin, uno dei proprietari della società, è arrivato a Trigoria, dove si svolgono le trattative sul futuro dell’attaccante argentino. La situazione riguardante il contratto di Dybala rimane al centro dell’attenzione, con decisioni attese nelle prossime ore.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Tra la rivoluzione societaria e il derby alle porte, il vicepresidente giallorosso prepara il faccia a faccia per blindare il talento di Paulo. Il destino della Roma e del suo uomo simbolo, Paulo Dybala, si incrocerà nelle prossime quarantotto ore all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Mentre la città è già proiettata verso la tensione elettrica del derby, la dirigenza giallorossa deve risolvere il nodo più complesso della programmazione futura. Tra domani e venerdì, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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