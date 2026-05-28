Dal 29 al 31 maggio si svolge nel quartiere di Testaccio a Roma la festa patronale di Santa Maria Liberatrice. L'evento prevede diverse iniziative religiose e culturali, con processioni e celebrazioni dedicate alla patrona del rione. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge la comunità residente. La festa rappresenta un appuntamento annuale che richiama partecipanti da tutta la zona.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Ritorna dal 29 al 31 maggio la festa rionale di Testaccio. La tre giorni di festeggiamenti della festa patronale di Santa Maria Liberatrice prenderà il via venerdì sera con il saluto delle istituzioni e a seguire il concerto della 'Walkmen Band', con la partecipazione di artisti come Stefano Bullian, Roberta Marini, Rino Narciso, Marco Garattini e Alessandro Salvo Cugliari. Si tratta di una festa storica, istituita nei primi anni del ‘900, che come ogni anno prevede un vario e ampio programma di eventi, celebrazioni religiose e iniziative culturali. Concerti, tornei sportivi, laboratori per bambini e cerimonie religiose si alterneranno durante il fine settimana e vedranno coinvolta l'intera comunità salesiana del rione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: ritorna la festa patronale di Santa Maria Liberatrice al Rione Testaccio

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