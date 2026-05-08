Vieste Festa Patronale di Santa Maria di Merino | il programma

A Vieste si avvicina la Festa Patronale di Santa Maria di Merino, che si terrà nei prossimi giorni. Il programma religioso inizia l’8 maggio alle 11:30 con la celebrazione della Santa Messa. La festa coinvolge diverse iniziative e momenti di preghiera durante tutto il periodo, con particolare attenzione alle funzioni religiose e alle attività organizzate in onore della santa. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e delle consuete modalità di celebrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

VIESTE - FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA DI MERINO - IL PROGRAMMAIL PROGRAMMA RELIGIOSOGIORNO 8 MAGGIOOre 11,30 – SS. Messa Capitolare.Ore 18,45 – Primi vespri. Santa Messa Stazionale celebrata da S. E. l’Arcivescovo Mons. Franco Moscone con i reverendissimi capitolari sacerdoti, con l’offerta di ceri e fiori dalla ditta Pecorelli Vincenzo “La Garganica” con la Civica Amministrazione e Comitato.Ore 21,30 – Discesa della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino.GIORNO 9 MAGGIOOre 06,30 – SS. Messa.Ore 07,15 – SS. Messa celebrata da S. E. Mons. Franco Moscone Arcivescovo.Ore 08,45 – Trionfale processione della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino presieduta da S.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Vieste, Festa Patronale di Santa Maria di Merino: il programma Notizie correlate Il programma di Santa Maria Merino, protettrice di ViesteOre 16,30: Apertura della festa con sparo di mortaretti e giro per le vie cittadine della banda Città di Vieste "P. Roccapiemonte, Festa del Majo e Santa Maria di Loreto: il programmaRoccapiemonte si prepara a vivere due appuntamenti molto attesi, tra tradizione, fede popolare e momenti di comunità. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: VIESTE – Domani 30 aprile (ore 10) intronizzazione della Madonna di Merino; VIESTE/ SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA; VIESTE, FESTA DI SANTA MARIA DI MERINO; MICHELE ZARRILLO A PESCHICI SARÀ OSPITE DELLA FESTA PATRONALE 2026. MERINO VIESTE Vieste, ordinanza per la festa di Santa Maria di Merino. FocusLa Polizia Locale ha previsto limitazioni al traffico, divieti di sosta e modifiche alla viabilità in diverse zone del centro cittadino ... statoquotidiano.it ROCCO HUNT protagonista della Festa Patronale di San Sabino Torremaggiore pronta a vivere tre giorni di fede, tradizione e spettacolo dal 13 al 15 giugno 2026 facebook