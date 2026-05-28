Cinque uomini sono stati arrestati dopo aver rapito e abusato di una donna per tre giorni a Roma. La vittima è stata tenuta isolata per 36 ore, durante le quali i rapitori avrebbero usato sostanze per impedirle di reagire. La donna è riuscita a fuggire, portando all'arresto degli aggressori. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle modalità di isolamento e sull’uso di sostanze per bloccare la reazione della vittima.

? Domande chiave Come hanno fatto i rapitori a isolarla per 36 ore?. Quali sostanze hanno usato per impedirle di reagire?. Chi erano le altre persone presenti nello stabile abbandonato?. Come è riuscita la donna a liberarsi e chiedere aiuto?.? In Breve Rapimento iniziato il 19 maggio tramite inganno legato allo spaccio di hashish.. Vittima drogata e segregata per 36 ore in un edificio abbandonato.. Blitz identifica 22 persone irregolari con 11 espulsioni immediate verso centri di trattenimento.. Indagini della Squadra Mobile indagano anche la sottrazione di documenti e cellulare.. Cinque uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Roma dopo che una trentaduenna colombiana è stata rapita e abusata per tre giorni all’interno di un edificio abbandonato della capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, rapita e abusata per 3 giorni: arrestati 5 uomini dopo la fuga

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