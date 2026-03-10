A Salerno, due uomini sono stati arrestati dopo un tentativo di fuga in cui il loro veicolo si è schiantato. Durante l’intervento, è emerso che utilizzavano un drone per cercare di far entrare droga in un carcere locale. Le forze dell’ordine hanno intercettato l’uso del velivolo non autorizzato e hanno fermato i due sospetti. L’episodio ha portato agli arresti dei due uomini coinvolti.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno, dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di introdurre droga nella casa circondariale utilizzando un drone. L’operazione è stata condotta la sera dell’8 marzo dalle forze dell’ordine, in seguito a una segnalazione della Polizia Penitenziaria. Operazione congiunta delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, in collaborazione con il personale della sezione volanti della locale Questura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salerno, usavano un drone per spedire la droga in carcere: 2 uomini arrestati dopo lo schianto durante la fuga

