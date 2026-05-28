Una donna di 32 anni è stata tenuta prigioniera per tre giorni in uno stabile abbandonato, dove è stata vittima di ripetuti abusi sessuali di gruppo sotto minaccia di morte. Cinque uomini sono stati fermati nell’ambito dell’indagine. La donna è stata soccorsa e assistita dalle forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le circostanze e raccogliendo prove per le indagini in corso.

AGI - È rimasta ristretta per tre giorni in uno stabile abbandonato dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato capitolina, che hanno individuato e rintracciato cinque uomini, attualmente sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate all'interno del medesimo stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma, 32enne adescata e abusata per giorni. Cinque uomini fermati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: fermati cinque uominiCinque uomini sono stati fermati dopo aver adescato e violentato una donna in uno stabile abbandonato, dove sarebbe rimasta per tre giorni.

Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a RomaCinque persone sono state fermate a Roma dopo aver violentato una donna di 32 anni colombiana, tenendola sequestrata per tre giorni in uno stabile...

Temi più discussi: Roma, rapita e violentata per tre giorni: cinque arresti. L'incubo in un edificio abbandonato; Sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a Roma; Adescata, segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per tre giorni: 5 fermi a Roma; Roma, 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni, fermati 5 stranieri per violenza sessuale di gruppo aggravata - VIDEO.

Sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a RomaUna violenza brutale, di gruppo, a una ragazza di 32 anni colombiana rimasta sequestrata per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma. La giovane, stando all'inchiesta che ha ... ilgiornale.it

Roma, rapita e violentata per tre giorni: cinque arresti. L'incubo in un edificio abbandonatoSegregata e drogata per 72 ore, la 32enne era stata adescata fuori da un locale e poi caricata a forza in un furgone Sono stati tre giorni di puro incubo per una donna colombiana adescata fuori da un ... rainews.it