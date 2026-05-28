Roma psicoterapeuta dei calciatori si masturba davanti a studentessa minorenne

Un psicoterapeuta dei calciatori è stato arrestato dopo aver fermato la propria auto vicino a due scuole e aver masturbato davanti a una studentessa minorenne. L'episodio è avvenuto a pochi metri da una fermata dell'autobus. La ragazza ha segnalato l’accaduto alle autorità, che hanno subito avviato le indagini. L’uomo è stato messo in stato di fermo e si trova ora a disposizione delle forze dell’ordine.

Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus, a pochi metri da due istituti scolastici, e si è masturbato davanti a una studentessa minorenne. Questa è l'accusa rivolta a un noto psicoterapeuta di vip e calciatori di 41 anni di Roma. Il professionista, nel corso dell'interrogatorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atti osceni davanti a una minorenne alla fermata del bus: arrestato psicoterapeuta dei vip a RomaUn uomo di 42 anni, psicoterapeuta noto anche per aver subito condanne precedenti per corruzione di minorenni e atti osceni, è stato arrestato e...

Atti osceni davanti una minorenne alla fermata del bus: arrestato psicoterapeuta dei vip a RomaUn uomo è stato arrestato a Roma dopo aver compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne alla fermata dell’autobus.

Si parla di: Atti osceni a una ragazzina a fermata del bus, arrestato psicoterapeuta dei vip.

Psicoterapeuta dei vip arrestato a Roma, si sarebbe masturbato davanti a una minore: Frainteso, solo pruritoRoma, psicoterapeuta dei vip arrestato: è accusato di aver compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne ... virgilio.it

Roma, compie atti osceni davanti una ragazzina all'uscita di scuola. Fermato psicoterapeuta dei VipEra già stato condannato a un anno e 8 mesi per corruzione di minorenni, stavolta si è fermato con la sua auto Peugeot 208 davanti la fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici e ha ... iltempo.it