Atti osceni davanti una minorenne alla fermata del bus | arrestato psicoterapeuta dei vip a Roma

Un uomo è stato arrestato a Roma dopo aver compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne alla fermata dell’autobus. L’incidente è avvenuto nei pressi di due istituti scolastici, quando l’uomo si è fermato con la propria auto e ha eseguito comportamenti indesiderati. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine. L’indagato è un professionista nel settore della psicoterapia, noto anche nel mondo dello spettacolo.

Si è fermato con l’auto davanti a una fermata dell’autobus, a pochi metri da due istituti scolastici, e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. È stata la ragazzina a denunciare, permettendo alla Polizia di fermare un 42enne, psicoterapeuta di vip e calciatori. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dal gip del Tribunale di Roma, Paola Della Monica. Lo psicoterapeuta è indagato per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di luoghi abitualmente frequentati da minori, ma gli si contesta anche la recidiva. L’uomo infatti era già stato condannato a un anno e 8 mesi e rimesso in libertà per corruzione di minorenni e atti osceni davanti a minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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