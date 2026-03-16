48 anni dal rapimento di Aldo Moro Brunetta | Serrare le fila tra le forze politiche e la società civile

A 48 anni dal rapimento di Aldo Moro, Brunetta ha sottolineato l'importanza di rafforzare la coesione tra forze politiche e società civile. In occasione della commemorazione, ha evidenziato la necessità di unire gli sforzi per contrastare il rischio di un ritorno della violenza terroristica. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento commemorativo a Roma.

ROMA – “A 48 anni dalla strage di via Fani e dal rapimento di Aldo Moro, diventa sempre più urgente e necessario serrare le fila tra le forze politiche e la società civile, per contrastare il ritorno della violenza terroristica in tutte le sue forme. Continuare a coltivare e proteggere una memoria condivisa è sempre più necessario oggi, in un panorama geopolitico sconvolto dalle guerre e dalle violenze razziste”. E’ quanto afferma, sul suo canale Telegram, l’ex ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta (foto), oggi presidente del Cnel, in occasione dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 48 anni dal rapimento di Aldo Moro, Brunetta: “Serrare le fila tra le forze politiche e la società civile” Articoli correlati 16 marzo 1978, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via FaniIn via Fani a Roma 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro costato la vita a 5 agenti della scorta. Aldo Moro, 48 anni dal sequestro, Meloni: ‘Pagina dolorosa, sempre grati ai servitori dello Stato’Era il 16 marzo 1978 quando le Brigate Rosse rapirono il presidente della Dc, uccidendo i cinque uomini presenti nella sua scorta. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aldo Moro Temi più discussi: Camilluccia, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro; MORO, 48 ANNI FA LA STRAGE DI VIA FANI; IL MINISTRO - Tajani sul rapimento di Aldo Moro: Uno dei momenti più bui. Aldo Moro, 48 anni fa il rapimento delle Brigate Rosse in via Fani a RomaSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brig ... tg24.sky.it 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro in via FaniSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brig ... msn.com Cosa è successo davvero durante il rapimento di Aldo Moro In questo video ricostruiamo il sequestro del 16 marzo 1978, le trattative tra lo Stato e le Brigate Rosse e l’epilogo della morte di Aldo Moro, cercando di fare luce sulle tante zone d’ombra che ancor - facebook.com facebook Luca, nipote di Aldo Moro: «L'amore per mio nonno nel cuore della gente semplice» x.com