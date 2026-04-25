Nella notte, in piazza Aldo Moro, si è verificato un episodio che ha causato paura tra i presenti. Un individuo ha seminato il panico in prossimità dell’ex scuola elementare, causando l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Il sindaco, residente nelle vicinanze, si è recato sul posto su richiesta delle autorità. L’uomo è stato successivamente fermato dalle forze di sicurezza.

Suona l’allarme nella ex scuola elementare di Piazza Aldo Moro. Accorre il sindaco Simone Saletti che abita a pochi metri. Apre la porta con le chiavi che ha in tasca. Si sentono rumori. Tonfi. Grida. Il sindaco lo insegue lancia l’allarme. Arrivano le pattuglie. I carabinieri di Vigarano Mainarda e Casumaro intervengono e dopo una lunga operazione, durata oltre un’ora, arrestano il ventenne, tunisino residente a Bondeno, per resistenza, oltraggio e danneggiamento. E’ stato denunciato anche per interruzione di pubblico servizio e tratto in arresto, in flagranza di reato, mentre tentava di scappare da una delle finestre che aveva divelto. E’ successo a Bondeno, poco dopo la mezzanotte di ieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di follia in piazza Aldo Moro. Semina il panico e viene preso

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