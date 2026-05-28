roma nasce il nucleo operativo primo intervento nopi di fare ambiente contro illeciti che coinvolgono animali

Notizia in breve

A Roma è stato istituito il Nucleo Operativo Primo Intervento (Nopi) di Fare Ambiente, dedicato a intervenire in casi di illeciti che coinvolgono animali. Il reparto è stato ufficialmente avviato e ha un comandante nominato, un esperto con una lunga esperienza nel settore. La presenza del Nopi mira a rispondere rapidamente a situazioni di emergenza legate alla tutela animale.