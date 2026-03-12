A Benevento nasce il NIRPA il primo nucleo per la tutela del patrimonio archeologico

A Benevento è stato istituito ufficialmente il Nucleo Intervento Reati Patrimonio Archeologico (N.I.R.P.A) durante un’assemblea straordinaria tenutasi il 2 marzo. Il nuovo nucleo ha come obiettivo la tutela del patrimonio archeologico della città. La decisione è stata presa in un incontro pubblico in cui sono stati definiti i passaggi per l’istituzione del gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’assemblea straordinaria del 2 marzo scorso è stato ufficialmente istituito in città il Nucleo Intervento Reati Patrimonio Archeologico. Una realtà che, almeno per il momento, rappresenta un unicum nel panorama campano, dove non esistono strutture associative simili dedicate in modo specifico alla tutela e alla vigilanza sul patrimonio archeologico. L’iniziativa nasce da un’idea del presidente dell’associazione, Fabio Di Giacomo, che dopo aver maturato esperienza nel settore della valorizzazione dei beni culturali, ha pensato che fosse necessario creare una realtà capace di prestare maggiore attenzione alle continue minacce che colpiscono il patrimonio storico e culturale del nostro territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Benevento nasce il N.I.R.P.A, il primo nucleo per la tutela del patrimonio archeologico Articoli correlati Nucleo tutela patrimonio culturale, recuperati manoscritti autografi di Mussolini e Gabriele D’AnnunzioOperazione dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Torino e Firenze: i documenti stavano per essere venduti all'asta FIRENZE –... Leggi anche: Tutela del patrimonio Liberty, premiato il Comune di Napoli Contenuti utili per approfondire Benevento nasce Discussioni sull' argomento TEDx sbarca a Benevento: il 23 maggio il Teatro 'De la Salle' diventa laboratorio di idee per immaginare il futuro; INIZIATIVA UOVA DI PASQUA DEL BENEVENTO CALCIO; A Benevento da un sogno nasce Plinio Parfum Boutique - VIDEO FOTO; Gazzetta di Benevento. A Benevento il convegno su etica e deontologia professionale del servizio socialeIl 28 Febbraio nella prestigiosa cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con il patrocinio del Comune di Benevento, promuove un ... ntr24.tv Il Benevento Calcio presenta le Uova di Pasqua giallorosse, un’iniziativa che unisce tradizione, passione sportiva e legame con il territorio. Il progetto nasce in collaborazione con Conad Forì e rientra nel percorso che il Benevento Calcio porta avanti da semp facebook