Il comandante del Nucleo operativo ha rivolto un saluto al maggiore Luigi De Donno, che lascia il suo incarico. La cerimonia si è svolta a San Lazzaro, con la partecipazione delle forze dell’ordine locali. La notizia riguarda la fine del mandato del maggiore e la conclusione del suo servizio in quella sede. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi del cambio o sui nuovi incarichi.

San Lazzaro, e anche l’Arma dei carabinieri, salutano il maggiore Luigi De Donno. Raggiunti i sessant’anni d’età, infatti, il militare, marito, padre di due ragazze e nonno, ha concluso la sua carriera nei carabinieri dopo un periodo di tre anni al comando del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Lazzaro di via Poggi. La carriera nell’Arma è iniziata quando De Donno, originario di Scorrano nel leccese, era ancora minorenne. Dopo aver frequentato la scuola carabinieri di Iglesias è stato trasferito a Catania. Nel frattempo De Donno ha partecipato al concorso sottufficiali e, dopo aver frequentato la scuola sottufficiali (un anno a Velletri e uno a Firenze), è stato promosso vice brigadiere e trasferito in Sicilia, alla stazione di Caltagirone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il comandante del Nucleo operativo saluta

Ambrogini d'Oro al nucleo radiomobile dei Carabinieri, consigliere dei Verdi con maglietta di Ramy

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