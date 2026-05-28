Il Movimento 5 Stelle propone di trasformare Ostia e il mare di Roma in un centro di livello internazionale dedicato agli sport acquatici, alla tutela ambientale e alla rigenerazione urbana. L’obiettivo è farli diventare un punto di riferimento nazionale, con infrastrutture e iniziative specifiche per promuovere attività sportive e sostenibilità nel territorio. La proposta mira a valorizzare il patrimonio naturale e a incentivare lo sviluppo turistico e ambientale lungo il litorale capitolino.

Ostia e il Mare di Roma devono diventare un punto di riferimento a livello nazionale per gli sport acquatici, la tutela ambientale e la rigenerazione urbana del Litorale. Questa affermazione è stata resa nota dal vicepresidente dell’Assemblea capitolina e consigliere del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, insieme ai consiglieri M5s in Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. In una nota congiunta, Ferrara, Ieva, Di Pillo e Paoletti hanno dichiarato: “Gli atti presentati dal Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, in relazione al Piano di Utilizzazione degli Arenili, sono stati approvati oggi in Consiglio Municipale nell’ambito dell’espressione di parere alla delibera sul Pua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: M5s, mare Capitale diventi polo sportivo ambientale e turistico di livello internazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma: Ferrara-Ieva (M5s), citta’ diventi Capitale sport acquatici e modello sostenibilita’ marinaIl vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X hanno presentato due mozioni, una...

Lagopesole: il castello diventa polo turistico nazionaleIl Castello di Lagopesole è stato ufficialmente riconosciuto come polo turistico nazionale attraverso un accordo tra la Direzione Generale Musei del...

Argomenti più discussi: A Roma vogliamo che il mare sia sport, aggregazione, impresa e presidio sociale; Nel 2027 i catamarani più veloci al mondo a Ostia: il Sail Gp farà tappa sul mare di Roma.

Roma Capitale, via con il No di M5S. La riforma approda in Aula il 24 marzoROMA Abbiamo chiuso, sorride un deputato di maggioranza uscendo dalla commissione Affari costituzionali che, nell’arco di un’ora, ha avviato e chiuso l’esame degli emendamenti sulla riforma di Roma ... ilmessaggero.it

Roma Capitale, il M5s chiede lo stop alle collaborazioni con Israele. E Gaza arriva anche in Regione: Un milione di euro di aiutiL'emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza approda nelle aule istituzionali di Roma e del Lazio. Il M5S ha depositato una mozione nella quale chiede lo stop a ogni collaborazione istituzionale, ... romatoday.it