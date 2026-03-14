Lagopesole | il castello diventa polo turistico nazionale

Il Castello di Lagopesole è stato ufficialmente riconosciuto come polo turistico nazionale attraverso un accordo tra la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, la Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. La collaborazione tra queste istituzioni mira a valorizzare e promuovere il sito come attrazione culturale e turistica a livello nazionale.

Un accordo strategico ha trasformato il Castello di Lagopesole in un futuro polo d’attrazione nazionale, unendo la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, la Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Questa intesa triennale mira a valorizzare il sito attraverso una strategia integrata che punta direttamente al cuore del Vulture-Melfese, sfruttando risorse economiche già disponibili per unire fruizione e promozione. L’iniziativa si concentra sul progetto Fantastico Medioevo, che utilizzerà gli spazi del Quarto dell’Imperatore e del Quarto della Regina al primo piano per un allestimento polimediale permanente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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