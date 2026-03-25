Roma | Ferrara-Ieva M5s citta’ diventi Capitale sport acquatici e modello sostenibilita’ marina

Il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X hanno presentato due mozioni, una all’Assemblea Capitolina e una al Municipio X. L’obiettivo è promuovere la città come capitale degli sport acquatici e come modello di sostenibilità marina. Le proposte sono state protocollate in queste due sedi istituzionali.

Il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara, insieme al capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, hanno recentemente protocollato due mozioni, una in Assemblea Capitolina e l’altra presso il Municipio X. Queste mozioni mirano a impegnare il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Presidente municipale, Falconi, a promuovere soluzioni innovative per la difesa costiera, attraverso l’implementazione di reef artificiali sommersi multifunzionali. Inoltre, si richiede l’istituzione di un tavolo tecnico con la Regione Lazio e Roma Capitale, con l’obiettivo di tutelare il litorale e valorizzare il mare di Roma come polo strategico per gli sport acquatici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Ferrara-Ieva (M5s), citta’ diventi Capitale sport acquatici e modello sostenibilita’ marina Articoli correlati Sport: Ferrara (M5s Roma), svolta per surf nella Capitale, ok a mozione per spazi appositiRoma si prepara a diventare la prima città italiana a promuovere il surf, grazie a una mozione approvata dall'Assemblea capitolina. Sport: Ferrara (M5s), continua progetto Roma 2027, prossima tappa Municipio IIIl progetto Roma 2027 continua con un incontro dedicato allo sport nel Municipio II. Approfondimenti e contenuti su Roma Ferrara Ieva M5s citta' diventi... Roma sott’acqua: M5S si autoassolve. Ferrara: Solo un evento straordinarioLa difesa della domenica maledetta è a cura del capogruppo Paolo Ferrara: Il temporale rientra negli eventi a carattere eccezionale. Gli allagamenti non sono colpa delle caditoie Ponte Milvio, ponte ... affaritaliani.it Roma: Matone capolista al Senato. L’M5S Ferrara alla Camera. Lombardi appesaElezioni anticipate: nel segreto i partiti sono già al lavoro per la composizione delle liste ed escono le prime anticipazioni: già consigliere comunale con la Lega di Salvini, l’ex giudice Simonetta ... affaritaliani.it