Gli studenti hanno denunciato di essere stati aggrediti sotto gli uffici regionali, con testimonianze che riferiscono di essere stati presi a calci e pugni, sputati e spinti a terra. L'aggressione si sarebbe verificata durante un episodio avvenuto in prossimità della sede amministrativa. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e verificando eventuali filmati di sorveglianza. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle motivazioni dell'episodio o sui responsabili.

“ Mi hanno preso a calci e pugni, mi hanno sputato e spinto a terra”. E’ una delle testimonianze dei ragazzi coinvolti nell’ultima riunione della Consulta degli studenti delle superiori di Roma, scesi in piazza per chiedere un incontro con l’ufficio studentesco regionale per denunciare l’accaduto e chiedere provvedimenti. A dividere la Consulta la scelta della Presidenza di cambiare il nome ad una delle commissioni interne all’organo studentesco senza consultare l’assemblea stessa. Il nome della commissione doveva cambiare da: Commissione antifascismo e memoria storica a Commissione democrazia e memoria storica. Una scelta respinta anche dall’Ufficio scolastico regionale ma che è stata comunque ripresentata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, la denuncia degli studenti aggrediti sotto gli uffici regionali

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