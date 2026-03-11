Spaccia sotto gli occhi degli agenti | scatta la denuncia

Un uomo coinvolto in attività di spaccio è stato denunciato dopo essere stato visto vendere droga sotto gli occhi degli agenti. Durante l’intervento, un acquirente è stato segnalato per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, con il ritiro della patente di guida. L’operazione si è svolta in un’area pubblica, dove sono stati sequestrati alcuni involucri contenenti droga.

Un pusher denunciato per spaccio e un acquirente segnalato come persona che fa utilizzo di droga, con conseguente ritiro della patente. È il bilancio di un servizio in abiti civili realizzato dalla polizia locale lo scorso venerdì mattina nella zona del Velodromo di via Porta Catena. Un’area ben precisa, che gli agenti hanno battuto a seguito di segnalazioni dei cittadini al comando di via Tassoni che avevano indicato movimenti sospetti e situazioni di degrado che necessitavano di essere approfondite. Appostati a bordo di un’auto civetta, gli agenti hanno visto quanto segnalato dai residenti materializzarsi proprio sotto i loro occhi. Gli operatori hanno infatti notato una scena sospetta, tipica dell’attività di compravendita delle sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccia sotto gli occhi degli agenti: scatta la denuncia Articoli correlati Vende eroina sotto gli occhi degli agenti: 27enne finisce in manetteUn 27enne nigeriano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, con l'accusa di... Leggi anche: Malore improvviso mentre taglia la legna, muore sotto gli occhi degli amici Una selezione di notizie su Spaccia sotto Discussioni sull' argomento Spaccia sotto gli occhi degli agenti: scatta la denuncia; Samarate, spaccia cocaina sotto gli occhi dei poliziotti: pusher arrestato; Bazar della droga nell’appartamento: sequestrato un chilo di stupefacente; Bari, consumo di droga ordinario al Libertà: ecco il viavai con le dosi di crack. Mazza di ferro sotto il sedile e droga: giovane denunciato a Siracusa - facebook.com facebook