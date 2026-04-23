L’Inter ha messo nel mirino alcuni giocatori della Roma per rinforzare la propria rosa in vista della stagione 202627. Tra i nomi considerati, ci sono il difensore e il portiere, entrambi oggetto di discussioni tra i dirigenti delle due squadre. Le trattative sono in fase iniziale, ma ci sono già segnali di interesse da parte dell’Inter, che punta a rinforzare la propria formazione con elementi provenienti dalla Roma.

L’ Inter punta con decisione il patrimonio tecnico della Roma per rinforzare la rosa in vista della stagione 202627. La necessità dei giallorossi di generare circa 80 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario ha spinto il DS nerazzurro a monitorare tre profili chiave: Manu Koné, Mile Svilar e il giovane Niccolò Pisilli. Koné prioritario, Svilar e Pisilli per chiudere il cerchio. Manu Koné rappresenta l’obiettivo prioritario per il centrocampo di Chivu. Acquistato dalla Roma per 15 milioni di euro, il francese ha visto triplicare la propria valutazione grazie a due stagioni d’eccellenza e a 12 presenze con la nazionale maggiore.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, assalto alla Roma: Koné e Svilar nel mirino per il Fair Play Finanziario

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Si parla di: L’Inter non molla Koné: 38 milioni e un giocatore, ha già svuotato l’armadietto.

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