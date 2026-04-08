Rivoluzione della rosa e Fair Play Finanziario | tutti i nomi in uscita in casa Roma

Quest’estate si preannuncia intensa in casa Roma, tra cambiamenti nella rosa e le restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario. La società sta valutando diverse uscite per rispettare i limiti di budget e rimettere in sesto la squadra. Sono in corso trattative con vari giocatori, mentre alcune operazioni di mercato sono già in fase avanzata. La volontà è di rinnovare l’organico senza sforare i parametri finanziari stabiliti.

Fra una rivoluzione dell’organico e i paletti del Fair Play Finanziario si prospetta un’estate caldissima in quel di Trigoria. I Friedkin non hanno digerito la brutta e pesante sconfitta contro l’Inter e stanno pensando ad un rinnovamento importante della rosa, senza un vero e proprio benestare. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma, occhio al Fair play finanziario: le mosse necessarie per i giallorossi | CMConcluso il mercato di gennaio con diversi acquisti, soprattutto per quello che riguarda la zona offensiva del campo, per la Roma è già tempo di... Roma in bilancio: nuovo mercato oltre i 70 milioni, rischio sanzione Uefa per il fair play finanziarioLa Roma ha chiuso il mercato invernale con un investimento record di oltre 70 milioni di euro, un’operazione senza precedenti nella storia del club... Temi più discussi: La rabbia dei tifosi della Roma sui social: Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa; La crisi della Roma può portare a una rivoluzione nella rosa giallorossa: rinnovi congelati, il gruppo storico rischia; La rabbia dei tifosi della Roma sui social: Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa; Lush x Super Mario Galaxy Movie: Una Rivoluzione Stellare per il Benessere. La rabbia dei tifosi della Roma sui social: Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosaIl pesante ko con l'Inter compromette in maniera pesante le possibilità di agguantare la Champions, popolo giallorosso esasperato ... corrieredellosport.it Juventus, rivoluzione in estate: chi resta e chi parte. Champions decisiva per il mercatoJuventus, rivoluzione in estate: chi resta e chi parte. Champions decisiva per il mercato Otto partite per decidere il futuro della Juventus. Il finale di stagione non sarà ... tuttojuve.com In piazza della Rivoluzione a Teheran, migliaia di iraniani hanno sventolato bandiere e giurato fedeltà incondizionata alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei dopo che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. "Qualunque co - facebook.com facebook ‘DIMISSIONI DOVEROSE, ORA RIVOLUZIONE’ - MARCO TARDELLI SULLA CRISI DELLA FIGC E DEL CALCIO ITALIANO x.com