Roma in cima alla classifica degli eventi estremi | cosa aspettarci questa estate con il caldo che si accumula

Roma si trova al centro di una serie di eventi meteorologici estremi in vista dell’estate 2026. La città sta affrontando temperature elevate e ondate di calore prolungate, con condizioni climatiche che superano le medie stagionali. Le previsioni indicano un aumento consistente delle ondate di calore, mentre si registrano anche temporali intensi e precipitazioni rapide. La situazione climatica sta modificando le modalità di vita e di organizzazione degli eventi nella capitale.

Roma si prepara ad entrare nell’ estate 2026 con un segnale che non riguarda più soltanto le previsioni del tempo, ma il modo stesso in cui la città vivrà il caldo e gli eventi meteo estremi. Le temperature che restano intrappolate tra palazzi, asfalto e superfici impermeabili, le notti sempre più difficili da smaltire e le piogge improvvise che mettono sotto pressione strade e servizi raccontano una trasformazione ormai concreta. La Capitale, insieme ad altre grandi città italiane, è tra i luoghi dove questi fenomeni si concentreranno con maggiore evidenza. Estate 2026: Roma tra caldo urbano, eventi estremi e notti tropicali. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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