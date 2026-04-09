Sarà l’estate del ‘Niño super’ | caldo record e fenomeni meteo estremi Cosa dicono gli esperti

L’estate del 2026 sarà caratterizzata da temperature elevate e fenomeni meteorologici intensi, secondo gli esperti. Le previsioni indicano un’estate con caldo eccezionale, associato a eventi climatici estremi. In Italia e altrove, si attendono ondate di caldo record e condizioni meteorologiche particolarmente violente, che potrebbero influenzare diverse regioni del Paese. Le analisi si basano sulle tendenze e i modelli climatici attuali.

Firenze, 9 aprile 2026 – Quella del 2026 si prospetta un’ estate rovente per l’Italia e per tutto il mondo. Il clima globale, infatti, potrebbe essere a un punto di svolta. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha comunicato che c’è un'alta probabilità, superiore al 60%, che il fenomeno di El Niño si sviluppi nel corso dei prossimi mesi. Alcuni esperti parlano di El Niño in una versione “super”, con scenari che arrivano fino al 75% di possibilità di un evento molto intenso entro l’autunno. Un’eventualità capace di amplificare fenomeni meteorologici estremi su scala planetaria. Se confermato, potrebbe diventare uno degli eventi più potenti degli ultimi decenni, con effetti destinati a protrarsi fino al 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarà l’estate del ‘Niño super’: caldo record e fenomeni meteo estremi. Cosa dicono gli esperti Allerta meteo in crescita: fenomeni estremi minacciano il bacino mediterraneo con impatti immediati sull’ItaliaUn’ondata di eventi meteorologici estremi si sta intensificando nel bacino mediterraneo, mettendo in allarme le regioni costiere dell’Italia e del... Leggi anche: Cresce la moda del testosterone antiaging, funziona o fa male? Cosa dicono gli esperti Temi più discussi: Estate 2026 più dura del 2003? Ecco cosa può cambiare davvero nelle città; El Niño, incubo dell'estate 2026: in Piemonte mesi torridi e temperature oltre i 40 gradi. Sarà una stagione estrema; Previsioni Meteo, il primo Outlook per l’Estate 2026: l’ombra del Super El Niño rischia di stravolgere il clima mondiale; Previsioni Meteo Estate 2026: Europa ed Italia con un trimestre più caldo della norma. Sarà l’estate del ‘Niño super’: caldo record e fenomeni meteo estremi. Cosa dicono gli espertiAnche in Toscana si prospetta un’estate bollente con ondate di calore intense, prolungate e anomale a causa di un nuovo ciclo di El Niño, che si sta formando nell'Oceano Pacifico in prossimità dell'eq ... lanazione.it Roma, come sarà l’estate 2026? El Niño e l’anticiclone confermano l’incubo africano: pessime notizie per chi cercherà un po’ di frescoRoma, come sarà l’estate 2026? Caldo e afa in aumento: le previsioni indicano una stagione difficile senza tregua dal caldo. funweek.it Lui NON ci sarà. Ma chi difende verità e sicurezza SÌ. Sabato 18 aprile scendiamo in piazza per difendere le nostre città. Piazza Duomo, Milano Ore 15:00 Ci vediamo in piazza. - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com