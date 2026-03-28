Il difensore del Sassuolo sarà protagonista di una sfida con la sua nazionale contro l’Italia, in vista di un importante appuntamento di qualificazione ai Mondiali 2026. La partita si giocherà martedì 31 marzo, e deciderà il destino della selezione italiana nei playoff. La voce sulla possibile evoluzione del futuro del calciatore rimane ancora incerta, mentre l’attenzione si rivolge a questo evento decisivo.

Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Pato racconta: «Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Maldini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione

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