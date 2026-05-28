Roma giallorossi da record insieme a Bayern Monaco e Manchester United

La Roma si è qualificata per la prossima Champions League, dopo sette anni di assenza, chiudendo al terzo posto nel campionato. La squadra ha concluso la stagione alle spalle di Inter e Napoli, garantendosi così un posto nella massima competizione europea. Con questa qualificazione, la Roma si unisce a Bayern Monaco e Manchester United come le tre squadre che hanno raggiunto la fase a gironi. La stagione si è conclusa con la squadra che ha ottenuto il miglior risultato dal 2016.

La Roma si è qualificata alla prossima Champions League dopo sette lunghissimi anni di attesa, chiudendo addirittura al terzo posto alle spalle di Inter e Napoli. Un piazzamento conquistato con le unghie e con i denti, trascinato da un finale di stagione straordinario. La qualificazione europea non è frutto del caso. I giallorossi sono stati la squadra più in forma d’Europa nelle ultime sei giornate di campionato, figurando in una classifica di rendimento accanto a colossi come Bayern Monaco e Manchester United. Restringendo l’analisi alle ultime cinque partite, la Roma si colloca addirittura al primo posto assoluto, con 15 punti conquistati su 15 disponibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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