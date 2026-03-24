Manchester United-Bayern Monaco è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico Tra tutti i quarti di finale di Champions League femminile, questa sfida tra Manchester United e Bayern Monaco è quella che è meno sicura. Che ha un pronostico meno scontato, almeno per quanto riguarda il match d’andata. Sì, perché in generale, se andiamo a guardare proprio il fattore delle due squadre, quella ospite, la tedesca, ha qualcosa in più di questo Manchester United. Che non vive, nemmeno, un momento positivo, con solamente due vittorie nelle ultime cinque uscite. Cosa che invece non succede al Bayern Monaco, che non perde una partita dall’anno scorso – contr o il Barcellona – e che da più di sei mesi vince sempre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Bayern Monaco, Champions femminile: il gol è sicuro

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