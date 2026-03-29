Roma asta totale per Ndicka | Manchester United e Bayern Monaco sfidano il Barcellona

L'asta internazionale per il difensore della Roma ha raggiunto livelli elevatissimi, con le offerte di club come Manchester United e Bayern Monaco che si sono fatte avanti. Il Barcellona è anch'esso coinvolto nella trattativa, creando un confronto tra alcune delle principali squadre europee. La situazione ha portato a un'attenzione crescente sul futuro del giocatore, considerato uno dei talenti più ricercati nel settore difensivo.

L’asta internazionale per Evan Ndicka raggiunge vette senza precedenti, trasformando il centrale della Roma nel pezzo pregiato del mercato difensivo europeo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Manchester United e Bayern Monaco hanno formalizzato il proprio inserimento nella corsa all’ivoriano, aggiungendosi a un lotto di pretendenti che comprende già Barcellona, Liverpool, Tottenham e Besiktas. La dirigenza capitolina, pur considerando il calciatore un pilastro dello scacchiere tattico giallorosso, ha fissato la soglia di uscita: il club non siederà al tavolo delle trattative per cifre inferiori ai 45 milioni di euro, una valutazione che garantirebbe una plusvalenza integrale data l’acquisizione del difensore a parametro zero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, asta totale per Ndicka: Manchester United e Bayern Monaco sfidano il Barcellona Articoli correlati Pronostico Manchester United-Bayern Monaco, Champions femminile: il gol è sicuroManchester United-Bayern Monaco è una partita dei quarti di finale di Champions League femminile: formazioni e pronostico Tra tutti i quarti di... Il Bayern Monaco vuole il terzino del Manchester United Diogo DalotNotizia fresca giunta in redazione: Il Bayern Monaco sarebbe interessato a ingaggiare Diogo Dalot dal Manchester United nel 2026 Boom dello sport.