Roma | perde controllo moto e si schianta contro un palo a Tor Cervara morto 53enne

Un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Roma, nella zona di Tor Cervara. Secondo quanto riportato, la moto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La Polizia sta svolgendo le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia in zona Tor Cervara, a Roma, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale. Questo drammatico evento si è verificato nella serata di ieri, quando il 53enne, mentre stava percorrendo via di Tor Cervara a bordo di una moto, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro un palo della luce all’altezza di piazza della Cervelletta. Intervento delle autorità e dinamica dell’incidente. Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme agli operatori sanitari. Purtroppo, per l’uomo, un cittadino italiano, non c’è stato nulla da fare. Al momento, la moto coinvolta, una Zontes 350 GK, risulta essere l’unico mezzo coinvolto nell’incidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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