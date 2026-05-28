Roma e Napoli verso la candidatura in tandem per le Olimpiadi del 2036 | le parole del presidente del Coni

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Coni ha annunciato che Roma e Napoli stanno lavorando insieme per presentare una candidatura congiunta alle Olimpiadi estive del 2036. La decisione di puntare su questa collaborazione è stata comunicata dal presidente dell’ente. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui passi successivi o sulle modalità di questa proposta. La candidatura congiunta tra le due città è in fase di sviluppo e sarà valutata nelle prossime settimane.

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L'Italia è sempre più intenzionata a riportare a casa le Olimpiadi estive. Il Coni è già a lavoro per la candidatura congiunta con Roma e Napoli per i Giochi del 2036. L'ulteriore conferma è arrivata dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio in queste ore: “Ho dato mandato di lavorare alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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