Napoli e le Olimpiadi 2036 una candidatura anche senza lo stadio | le ultime

Napoli si prepara a presentare la sua candidatura per le Olimpiadi 2036, anche senza uno stadio dedicato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Partito Democratico ha inviato una richiesta ufficiale al sindaco affinché la città venga candidata ai Giochi. La proposta è arrivata in un momento in cui si valutano diverse soluzioni e progetti per il possibile evento internazionale.

Napoli punta alle Olimpiadi 2036: il Pd, secondo quanto raccolto dal Corriere del Mezzogiorno, ha chiesto formalmente al sindaco Manfredi di candidare la città per i Giochi. La sfida non è solo politica, ma infrastrutturale. Olimpiadi Napoli 2036: la mossa del Pd al Comune. I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno presentato una richiesta ufficiale al sindaco Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci, per candidare Napoli quale sede delle Olimpiadi del 2036. Una visione che parte da piccoli passi istituzionali ma che racchiude ambizioni molto più ampie per la città. Il timing non è casuale: Napoli vive una fase di rilancio sportivo e infrastrutturale che potrebbe trasformarsi in opportunità concreta.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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