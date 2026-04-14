Torino Milano e Genova sognano le olimpiadi estive 2036 o 2040 | ipotesi candidatura del Nord-Ovest

Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno comunicato l’intenzione di avviare un percorso comune per valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040. La decisione arriva dopo l’annuncio di un progetto condiviso tra le amministrazioni regionali e comunali coinvolte.