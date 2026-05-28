Roma donna sequestrata e violentata | la Capitale ostaggio dell’immigrazione

Una donna di 32 anni è stata sequestrata per tre giorni in uno stabile abbandonato nella periferia di Roma. Secondo le ricostruzioni, è stata drogata, minacciata di morte e costretta a subire ripetute violenze sessuali di gruppo. La vittima è stata trovata in condizioni di vulnerabilità e trasportata in ospedale per le cure del caso. Gli investigatori stanno cercando di chiarire i dettagli dell’accaduto e di identificare i responsabili.

Roma, 28 mag – Una donna colombiana di 32 anni sarebbe stata sequestrata per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Cesare Tallone, nella periferia est della Capitale, drogata, minacciata di morte e costretta a subire ripetute violenze sessuali di gruppo. Cinque uomini sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Secondo quanto riportato dalle cronache, si tratta di cinque cittadini originari di Gambia, Mali e Nigeria. Nello stesso stabile sono stati identificati anche 22 extracomunitari irregolari; per 11 di loro è stato disposto un provvedimento di espulsione. Roma in ostaggio degli immigrati. Dopo i fatti di Modena si è fatto di tutto per disinnescare il tema. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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