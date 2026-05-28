La Coppa del Mondo di skate arriva a Roma per il sesto anno consecutivo con due tappe. La prima si svolge dal 7 al 14 al The Spot, dedicata al park, mentre la seconda si tiene a Colle Oppio, dedicata allo street. La manifestazione segue un percorso che va da Ostia al Colosseo, puntando verso i Giochi del 2028. Un rappresentante ha anche espresso un desiderio di vedere Roma e Napoli ospitare i Giochi nel 2036.

Roma capitale mondiale dello sketeboarding. Quella che è stata definita da stampa internazionale, Cio e atleti la tappa più iconica della Coppa del Mondo, torna nella capitale con un doppio appuntamento: dal 7 al 14 giugno a Ostia per la specialità park, dal 14 al 21 a Colle Oppio, con il Colosseo come sfondo, per lo street. Più di 440 atleti arriveranno nella capitale, in rappresentanza di oltre 70 nazioni, per quello che sarà oltretutto il primo evento a mettere punti in palio punti per la qualificazione ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028. Un anno fa al doppio appuntamento si sommarono 12mila spettatori, per oltre 4 milioni di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma Caput Skate: da Ostia al Colosseo inizia la corsa verso i Giochi '28. E Buonfiglio sogna Roma-Napoli '36

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