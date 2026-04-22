Da Ostia a Roma, passando per il Colosseo e Ostia Antica, si può percorrere in bicicletta un tracciato di circa 33 chilometri. Il percorso attraversa anche 14,5 chilometri all’interno del Raccordo anulare, con l’obiettivo di offrire un itinerario turistico e domenicale. La strada non è stata creata come alternativa alle auto, ma come un percorso dedicato a chi desidera esplorare il territorio in modo più tranquillo e sostenibile.

Dal Colosseo fino a Ostia Antica in bicicletta su un tracciato lungo 33 chilometri, di cui 14,5 dentro il Raccordo anulare, ma non sarà una ciclabile pensata per sostituire le auto bensì un percorso «a vocazione turistico-domenicale». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha descritto la futura pista Ostia-Colosseo il cui tracciato è stato presentato ieri da Astral, soggetto attuatore dell'intervento finanziato dalla Regione con 18 milioni di fondi europei. Alla riunione inter-istituzionale che si è svolta nella Sala Aniene del palazzo della Giunta c'erano tutti gli enti interessati: oltre alla Regione, i tecnici di Roma...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Ostia al Colosseo in bicicletta, ecco il percorso. "Non darà fastidio alle auto"

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