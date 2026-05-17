Serie A | Derby Roma-Lazio e Napoli in corsa verso la Champions

Nella giornata di Serie A, si attendono sfide decisive tra Roma e Lazio nel derby della capitale, mentre il Napoli cerca di mantenere la sua posizione in classifica. La Roma si prepara a sfidare il Milan, con l’obiettivo di superarlo e migliorare il piazzamento. La Lazio, invece, affronta i cugini in un incontro che potrebbe influenzare gli equilibri della zona alta. Le partite sono programmate per la prossima settimana e coinvolgono diverse squadre in lotta per obiettivi stagionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui