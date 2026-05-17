Serie A | Derby Roma-Lazio e Napoli in corsa verso la Champions

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di Serie A, si attendono sfide decisive tra Roma e Lazio nel derby della capitale, mentre il Napoli cerca di mantenere la sua posizione in classifica. La Roma si prepara a sfidare il Milan, con l’obiettivo di superarlo e migliorare il piazzamento. La Lazio, invece, affronta i cugini in un incontro che potrebbe influenzare gli equilibri della zona alta. Le partite sono programmate per la prossima settimana e coinvolgono diverse squadre in lotta per obiettivi stagionali.

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? Domande chiave Come farà la Roma a superare il Milan in classifica?. Chi riuscirà a battere la Lazio nel derby della capitale?. Quanto vantaggio può consolidare il Napoli per la Champions League?. Quali conseguenze avrà il risultato del Pisa sulla classifica finale?.? In Breve Roma Gasperini punta al quarto posto dopo il 3-2 contro il Parma. Napoli Conte guida la seconda posizione con 2 punti sul terzo Juve. Pisa matematicamente retrocesso affronta gli azzurri in Toscana domenica 17 maggio. Roma giocherà l'ultima giornata a Verona contro l'Hellas Verona. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 14:17, il termometro della tensione calcistica si alza a Roma e Pisa mentre la Serie A entra nel vivo della sua penultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il derby Roma-Lazio si accende nella corsa Champions domenica.

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