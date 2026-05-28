Un psicoterapeuta di 42 anni, noto tra vip e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo è accusato di aver compiuto atti osceni davanti a una ragazzina minorenne, a pochi metri da due scuole. L’arresto è stato eseguito dopo una segnalazione. La polizia ha fermato l’uomo e acquisito elementi per le indagini. La minorenne si trovava in strada al momento dei fatti.

Un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di vip e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver commesso atti osceni davanti a una studentessa minorenne, a pochi metri da due scuole. Già condannato a un anno e otto mesi e rimesso in libertà per corruzione di minori, è stato messo agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dal gip del Tribunale di Roma, Paola Della Monica. La ricostruzione degli investigatori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato in via Collatina, all’altezza del civico 293, nel primo pomeriggio. Erano circa le 14.30, orario compatibile con l’uscita degli studenti dalle scuole della zona, tra cui l’istituto comprensivo “G. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, atti osceni davanti a una ragazzina: arrestato psicoterapeuta dei vip

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