Forio | atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Forio con l’accusa di aver compiuto atti osceni in un parco giochi frequentato da famiglie e bambini. L’uomo, di nazionalità bangladese, ha opposto resistenza ai militari durante l’intervento. L’arresto è avvenuto in un’area pubblica, dove sono stati segnalati comportamenti considerati inappropriati e offensivi per l’ambiente familiare.

A Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato sorpreso in pieno giorno mentre compiva atti osceni all’interno dell’area giochi, frequentata in quel momento da numerosi bambini e famiglie. La scena ha generato sconcerto tra i presenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, con il supporto della polizia locale. Durante le operazioni di identificazione e fermo, il 46enne avrebbe reagito con calci e spintoni, tentando di sottrarsi al controllo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enne Notizie correlate Orrore nel parco giochi per bambini: 46enne si masturba davanti a tutti, fermatoNel primo pomeriggio di oggi a Forio, un uomo di 46 anni, straniero domiciliato sull’isola di Ischia, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni... Si leva i pantaloni al parco Marecchia a Rimini e compie atti osceni davanti ad alcune ragazze: arrestatoEseguito a Rimini un arresto per atti osceni e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ischia, atti osceni in luogo pubblico: arrestato dai carabinieri a Forio; FORIO. ARRESTATO PER ATTI OSCENI IN UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI; Forio, atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 46enne straniero; Atti osceni nel parco giochi: 46enne arrestato dai carabinieri. Forio, atti osceni davanti ai minori: fermato un uomo al parco giochi di PanzaMomenti di forte tensione a Panza, dove un uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso mentre compiva atti osceni in un’area pubblica frequentata da bambini. Secondo quanto riferito, l’episodio si ... ildispariquotidiano.it Orrore nel parco giochi per bambini: 46enne si masturba davanti a tutti, fermatoNel primo pomeriggio di oggi a Forio, un uomo di 46 anni, straniero domiciliato sull’isola di Ischia, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. napolitoday.it Atti osceni in luogo pubblico, arrestato 46enne a #Forio Alle ore 14:30 circa odierne, i militari della Stazione Carabinieri di Forio hanno tratto in arresto, per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale,, un 46enne straniero, dimorante sull’isola - facebook.com facebook