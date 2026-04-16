Forio | atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini arrestato 46enne

Da teleclubitalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Forio con l’accusa di aver compiuto atti osceni in un parco giochi frequentato da famiglie e bambini. L’uomo, di nazionalità bangladese, ha opposto resistenza ai militari durante l’intervento. L’arresto è avvenuto in un’area pubblica, dove sono stati segnalati comportamenti considerati inappropriati e offensivi per l’ambiente familiare.

A Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato sorpreso in pieno giorno mentre compiva atti osceni all’interno dell’area giochi, frequentata in quel momento da numerosi bambini e famiglie. La scena ha generato sconcerto tra i presenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, con il supporto della polizia locale. Durante le operazioni di identificazione e fermo, il 46enne avrebbe reagito con calci e spintoni, tentando di sottrarsi al controllo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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