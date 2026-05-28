Una donna è stata adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato. Le forze dell’ordine hanno fermato un sospetto, ritenuto responsabile delle aggressioni. La vittima ha riferito di essere rimasta prigioniera nel luogo, dove ha subito le violenze. La polizia ha avviato le indagini e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia.

Per giorni, il tempo può diventare una gabbia. E quando la porta non si vede, resta solo la paura, quella che ti fa contare i minuti e sperare in un rumore, un passo, un’occasione. A Roma, una donna è riuscita a trasformare un attimo di lucidità nella sua via d’uscita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 32enne avrebbe vissuto una sequenza di violenze e isolamento dentro uno stabile abbandonato, fino a quando sarebbe riuscita a scappare e a chiedere aiuto in strada. Da quel momento è scattata l’inchiesta che, nelle ultime ore, ha portato a un primo punto fermo. Stando alle prime ricostruzioni della Squadra Mobile di Roma, la donna, di origine colombiana, era arrivata nella Capitale da circa dieci giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: chi è stato fermato

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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