Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di aver adescato e violentato una donna in uno stabile abbandonato in via Cesare Tallone, zona Prenestina, a Roma. La vittima è stata vittima di abusi per tre giorni consecutivi. La polizia ha individuato e fermato i sospetti dopo aver raccolto testimonianze e prove sul luogo. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e le modalità di coinvolgimento dei sospettati.

Tre giorni di puro terrore. Tre giorni che sono stati un incubo ad occhi aperti per una donna di origini colombiane di 32 anni. Rinchiusa per tre giorni in un palazzo abbandonato in via Cesare Tallone, a Tor Cervara, quadrante di viaPrenestina, a Roma, la 32enne sarebbe statacostretta a subire diverse violenze sessuali di gruppoda parte di cinque uomini, che l’hanno drogata e minacciata di morte. E solo dopo72 ore di abusi e vessazioni, la vittima è riuscita a fuggire. Poi, la salvezza per mano di un automobilista che, nella notte tra il 18 e 19 maggio, ha trovato la giovane donna riversa sul marciapiede di via di Tor Cervara e ha chiamato il 112. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: arrestati 5 sospetti

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile x.com

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