Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di aver rapito e stuprato una donna in via Tallone. La vittima è stata nascosta in uno stabile abbandonato per tre giorni. Sono stati rintracciati anche altri undici occupanti all’interno della stessa struttura. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto e le modalità con cui i sospettati hanno nascosto la vittima.

? Punti chiave Come hanno fatto i criminali a nascondere la vittima per tre giorni?. Chi sono gli altri undici occupanti rintracciati nello stabile abbandonato?. Dove sono stati trasferiti gli individui colpiti dal provvedimento di espulsione?. Perché quel furgone è riuscito a muoversi senza attirare l'attenzione?.? In Breve Rapimento iniziato il 19 maggio dopo un pretesto commerciale fuori da un ristorante.. Undici persone extracomunitarie residenti nello stabile sono state espulse verso CPR di Roma e Bari.. Il sequestro è durato tre giorni all'interno di un edificio abbandonato in via Cesare Tallone.. Criticità emerse per la gestione di immobili dismessi e zone d'ombra nelle periferie romane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 5 fermi per il rapimento e gli stupri in via Tallone

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