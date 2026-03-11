Kharg | il tallone d’Achille che gli USA non osano colpire

L’isola di Kharg, situata a nord del Golfo Persico e estesa su circa 20 chilometri quadrati, è considerata il centro principale dell’attività energetica iraniana. Questa piccola isola svolge un ruolo chiave nella produzione e nell’esportazione di petrolio, rappresentando un elemento strategico per l’Iran. Gli Stati Uniti, pur riconoscendo la sua importanza, evitano di colpirla direttamente.

L'isola di Kharg, situata a nord del Golfo Persico con una superficie di appena 20 chilometri quadrati, rappresenta il cuore pulsante della macchina energetica iraniana. Questo piccolo territorio ospita il più importante terminale petrolifero del regime degli ayatollah, rendendolo un bersaglio strategico fondamentale. Nonostante la sua vulnerabilità evidente, le forze statunitensi non hanno ancora lanciato alcun attacco diretto contro questa posizione critica. La situazione si complica ulteriormente alla luce dei recenti scontri: al sesto giorno di guerra, i lanci di missili iraniani hanno subito un drastico calo dell'86% rispetto a sabato. Mentre gli ospedali e i servizi essenziali sono in crisi totale, si contano già 1.

