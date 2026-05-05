Stasera su Rai 1 torna il Commissario Montalbano con La pazienza del ragno | un rapimento che non è un rapimento e una crisi interiore

Stasera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della serie con il Commissario Montalbano, intitolato La pazienza del ragno. La trama ruota attorno a un caso di rapimento che si rivela diverso dal solito, senza scene di violenza o scene di sangue. La puntata si concentra anche su una crisi interiore del protagonista, offrendo un approccio più introspettivo rispetto alle indagini precedenti. La narrazione si svolge nel contesto di Vigàta, con un’atmosfera più calma rispetto alle storie passate.

C’è qualcosa di diverso, stavolta, nell’aria di Vigàta. Niente cadaveri, niente pistole, niente sangue sul marciapiede. Eppure La pazienza del ragno è uno degli episodi più avvincenti dell’intera saga del Commissario Montalbano. Perché è un episodio – e prima un libro omonimo – in cui la mente del protagonista lavora più della sua pistola. E in cui le ombre più lunghe non appartengono ai criminali, ma ai segreti sepolti dentro una famiglia. Un caso che sfugge a ogni schema del poliziesco classico e che, proprio per questo, tiene incollati allo schermo dall’inizio alla fine. Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno va in onda stasera in tv alle 21.🔗 Leggi su Amica.it

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