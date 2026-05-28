Roma 32enne sequestrata e violentata in un edificio occupato da extracomunitari

Una donna di 32 anni è stata sequestrata e violentata in un edificio occupato da extracomunitari. Secondo quanto riferito, è stata sottoposta a ripetute violenze sessuali da parte di diversi uomini che si sono alternati nei soprusi. La donna è stata trovata in condizioni di abusi e ha riportato danni fisici e psicologici. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili.

La drammatica storia, ricostruita dagli investigatori della squadra mobile di Roma, è iniziata lo scorso 19 maggio dopo un incontro avvenuto all’esterno di un ristorante. La vittima, avvicinata con la promessa dell’acquisto di una sostanza stupefacente, è stata convinta ad allontanarsi, per poi essere caricata a forza su un furgone e condotta nel complesso dove sarebbe rimasta prigioniera per oltre 72 ore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera dell’episodio, la vittima avrebbe avvicinato un uomo per acquistare una dose di hashish. È stato in quel momento che la situazione è precipitata: con la scusa di concludere lo scambio, l’uomo l’ha convinta a seguirlo a piedi per circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Donna sequestrata, drogata e stuprata per 3 giorni in un casolare abbandonato a Roma: 5 fermi

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