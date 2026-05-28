Roma 2026 | il raduno mondiale per gli 80 anni della Vespa iconica
Il raduno mondiale per gli 80 anni della Vespa si svolgerà nel 2026 a Roma. La grande parata è prevista per il 27, con modifiche alla viabilità e allestimenti temporanei in centro città. Al Foro Italico si terrà un Concorso di Eleganza che vedrà la partecipazione di modelli rari e di collezione. L’evento coinvolgerà diverse aree della capitale, con esposizioni e attività legate alla storia e alla cultura della Vespa.
? Punti chiave Come cambierà il volto di Roma durante la grande parata del 27?. Quali modelli rari parteciperanno al Concorso di Eleganza al Foro Italico?. Perché partner globali come Eni e Rinascente hanno scelto questo evento?. Cosa attenderà i visitatori all'interno del nuovo Vespa Village?.? In Breve Vespa Village al Foro Italico dal 25 al 28 giugno 2026.. Partecipazione prevista di appassionati provenienti da 48 Paesi diversi.. Grande parata urbana sabato 27 giugno e concorso eleganza domenica 28.. Partner coinvolti includono Eni, isybank, DSV, Radio Deejay, Molteni&C, Nestlé, TIM e Rinascente.. Roma si prepara a ospitare il più grande raduno della storia di Vespa dal 25 al 28 giugno 2026, trasformando la Capitale nel palcoscenico globale per celebrare gli 80 anni di un’icona senza tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
80 candeline della Vespa Piaggio
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