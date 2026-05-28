Roma 2026 | il raduno mondiale per gli 80 anni della Vespa iconica

Notizia in breve

Il raduno mondiale per gli 80 anni della Vespa si svolgerà nel 2026 a Roma. La grande parata è prevista per il 27, con modifiche alla viabilità e allestimenti temporanei in centro città. Al Foro Italico si terrà un Concorso di Eleganza che vedrà la partecipazione di modelli rari e di collezione. L’evento coinvolgerà diverse aree della capitale, con esposizioni e attività legate alla storia e alla cultura della Vespa.