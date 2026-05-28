Roland Garros | tra malori e caldo estremo ecco le regole salva-atleti

A Parigi, le temperature elevate hanno portato alla sospensione dei match a causa dell’indice Wbgt, che misura il calore percepito. La regola prevede che i giochi vengano interrotti quando questo indice supera una certa soglia. I giocatori non possono richiedere cure per i crampi durante le pause, in base alle nuove norme. Si tratta di misure adottate per tutelare la salute degli atleti in condizioni di caldo estremo.

? Domande chiave Come influisce l'indice Wbgt sulla sospensione dei match a Parigi?. Perché i giocatori non possono richiedere cure per i crampi?. Cosa succede al terreno se la temperatura supera i 30 gradi?. Quando entreranno in vigore le nuove regole dell'ATP contro il caldo?.? In Breve Soglia 32,2 gradi Wbgt impone sospensione immediata dei match sul Philippe-Chatrier.. Oltre 30,1 gradi garantiscono pausa di dieci minuti prima del set decisivo.. Regolamento vieta medical timeout per crampi, limitando il recupero a un minuto.. ATP approva nuovo protocollo contro il caldo estremo per la stagione 2026.. Il caldo torrido che investe Parigi costringe i tennisti al Roland Garros a gestire una temperatura superiore ai 30 gradi, mettendo a rischio l’integrità fisica degli atleti durante le sfide sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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DRAMMA SINNER AL ROLAND GARROS: COLLASSO PER IL CALDO, MATCH INTERROTTO!

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