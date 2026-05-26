Una raccattapalle ha accusato un colpo di calore durante le partite al Roland Garros, dove le temperature record stanno mettendo a dura prova giocatori e staff. Il caldo intenso ha causato malori tra i partecipanti e ha sollevato discussioni sulle regole di gestione delle condizioni climatiche estreme durante il torneo. La situazione ha portato a interventi medici in campo e a un dibattito sulla necessità di misure più stringenti per la tutela di tutti i protagonisti.

Il Roland Garros fa i conti con il caldo estremo. Le temperature record registrate in Francia stanno mettendo a dura prova tennisti, raccattapalle e organizzatori del secondo Slam della stagione, in corso a Parigi. Secondo Météo-France, la giornata di oggi sarà ancora più calda rispetto a quella di lunedì, con massime comprese tra i 33 e i 36 gradi nei dipartimenti in allerta arancione per “canicule”. Anche nella capitale si superano abbondantemente i 30 gradi, proprio mentre alla Porte d’Auteuil è atteso l’esordio di Jannik Sinner contro il francese Clement Tabur. I malori per tennisti e raccattapalle. Le condizioni proibitive hanno già provocato i primi problemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo al Rolang Garros: malori in campo, una raccattapalle accusa un colpo di calore. Il dibattito sulle regole

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