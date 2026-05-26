Durante il match al Roland Garros 2026, l’azzurro si è mostrato molto nervoso, tanto che ha fatto volare la racchetta. Sul punteggio di 5-6, il tennista ha risposto con un dritto lungolinea, anche se di poco. La partita è ancora in corso e i punti sono molto combattuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lunga di un pelo stavolta la risposta di Ofner con il dritto lungolinea. 15-15 Palla corta di dritto di Darderi, che trova il vincente dopo aver condotto bene lo scambio. 0-15 Risposta vincente di dritto di Ofner. 5-6 Gioco Ofner. Darderi cerca di anticipare la risposta salendo di qualche metro. Il suo colpo di rovescio è però abbondantemente lungo. Visibilmente nervoso l’azzurro che sta perdendo la necessaria lucidità. 40-0 Ace al centro di Ofner. 30-0 L’azzurro scende a rete dopo la risposto di dritto, ma lascia troppo spazio. Ofner ne approfitta con un facile passante di rovescio ad incrociare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ofner 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: troppo nervoso l’azzurro che fa volare la racchetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Darderi-Ofner 4-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro continua a faticare al servizio

Leggi anche: LIVE Darderi-Ofner 2-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro fatica, ma tiene il servizio

Temi più discussi: Dove vedere in tv Darderi-Ofner, Roland Garros 2026: l’orario, programma, streaming; Diretta Ofner - Darderi (Roland Garros); Il tabellone del Roland Garros; Ofner-Darderi: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

Roland Garros diretta: Arnaldi batte Griekspoor e vola al secondo turno. Oggi Sinner-Tabur e Darderi-Ofner, orari e dove vedere il torneo in tv e streamingSi è aperto il tabellone principale del Roland Garros 2026. Dopo le vittorie di Berrettini e Cobolli, oggi tocca ad Arnaldi, Sinner e Darderi. Jannik non prima delle 20. Tutti ... leggo.it

LIVE Darderi-Ofner 0-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: comincia la partita!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Luciano Darderi ... oasport.it