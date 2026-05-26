LIVE Darderi-Ofner 5-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | troppo nervoso l’azzurro che fa volare la racchetta
Durante il match al Roland Garros 2026, l’azzurro si è mostrato molto nervoso, tanto che ha fatto volare la racchetta. Sul punteggio di 5-6, il tennista ha risposto con un dritto lungolinea, anche se di poco. La partita è ancora in corso e i punti sono molto combattuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lunga di un pelo stavolta la risposta di Ofner con il dritto lungolinea. 15-15 Palla corta di dritto di Darderi, che trova il vincente dopo aver condotto bene lo scambio. 0-15 Risposta vincente di dritto di Ofner. 5-6 Gioco Ofner. Darderi cerca di anticipare la risposta salendo di qualche metro. Il suo colpo di rovescio è però abbondantemente lungo. Visibilmente nervoso l’azzurro che sta perdendo la necessaria lucidità. 40-0 Ace al centro di Ofner. 30-0 L’azzurro scende a rete dopo la risposto di dritto, ma lascia troppo spazio. Ofner ne approfitta con un facile passante di rovescio ad incrociare. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ofner vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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