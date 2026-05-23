Tiafoe scuote il Roland Garros | Non mettiamo Jannik Sinner sul piedistallo tutti possono batterlo
Frances Tiafoe ha dichiarato al Roland Garros che Jannik Sinner non deve essere considerato superiore agli altri giocatori. Ha affermato che nessuno è imbattibile e che tutti hanno possibilità di batterlo. La sua frase mette in discussione l’idea che Sinner sia un atleta fuori dalla portata degli avversari. Tiafoe ha voluto sottolineare che il livello di competitività nel torneo è aperto e che nessuno può essere dato per certo vincitore.
Al Roland Garros Frances Tiafoe va controcorrente su Jannik Sinner: "Non mettiamolo su un piedistallo, non è di un altro pianeta. Tutti possono batterlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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