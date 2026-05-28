Luciano Darderi è stato eliminato al primo turno di Roland Garros, dopo aver affrontato il torneo con alcune buone prestazioni a Roma. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, interrompendo così la sua corsa nel torneo parigino. La sconfitta segna un’eliminazione precoce per il giocatore, che aveva mostrato segnali positivi nelle ultime uscite. La sua avventura sulla terra rossa si ferma in questa fase.

Luciano Darderi saluta il Roland Garros 2026 al secondo turno, sconfitto in cinque set dall’argentino Francisco Comesana (7-6(5), 4-6, 6-4, 2-6, 6-4) dopo 4 ore e 14 minuti di battaglia sulla terra rossa parigina. Un match logorante, deciso dai dettagli e dalla maggiore lucidità dell’avversario nei momenti decisivi. Il numero 17 del mondo parte bene, strappa il servizio nel primo set ma non capitalizza: il tie-break premia Comesana. L’azzurro reagisce con orgoglio nel secondo parziale, imponendosi con grinta e precisione da fondo campo. Nel terzo set, però, l’argentino replica: break decisivo al decimo game e 6-4 che rimette in equilibrio la sfida. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Roland Garros stregato per gli italiani: fuori anche Darderi

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